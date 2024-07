Meta dans le viseur de Bruxelles

(AOF) - Bruxelles s'apprête à infliger à Meta, société mère de Facebook, de lourdes sanctions financières, pour non-respect des règles d’utilisation des données personnelles dans l’Union européenne pour la publicité ciblée. La Commission estime que le modèle de Meta ne respecte pas le règlement de l’UE, en particulier car il " ne permet pas aux utilisateurs d’exercer leur droit de consentir librement à la combinaison de leurs données personnelles " entre ses différentes plateformes.

"Meta a forcé des millions d'utilisateurs à travers l'UE à faire un choix binaire : payer ou consentir. Selon nos conclusions préliminaires, il s'agit d'une violation " du règlement sur les marchés numériques (DMA), a déclaré le commissaire au numérique Thierry Breton, sur X. Le DMA, entré pleinement en application début mars, " est là pour redonner aux utilisateurs européens le pouvoir de décision sur leurs données ", a-t-il affirmé.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Internet

Une recherche en ligne de plus en plus concurrentielle pour Google

Google domine la recherche en ligne depuis plus de deux décennies. Il tire plus de la moitié de ses revenus de la publicité sur son moteur de recherche. Le second acteur, Bing, détenu par Microsoft, reste très loin derrière, avec moins de 9 % du marché mondial. Toutefois Bing bénéficie d'un avantage énorme : les résultats de Microsoft ne dépendent pas étroitement des performances de son moteur de recherche, mais plutôt de ses ventes de logiciels et de services aux entreprises avec sa branche Azure. Le groupe peut donc se montrer plus agile et prendre des risques. D'autres sérieux concurrents montent en puissance. Le moteur de recherche d'Amazon pour trouver des produits affiche un bond de ses revenus publicitaires. De même, l'application TikTok est de plus en plus utilisée par les plus jeunes pour chercher des informations.