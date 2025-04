Meta confronté à un procès potentiellement lourd de conséquences

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Incapables de maintenir leur monopole ou leurs profits publicitaires en se livrant à une concurrence loyale, les dirigeants de Facebook ont répondu à cette menace existentielle en rachetant les nouveaux innovateurs mobiles, notamment son rival Instagram en 2012 et l'application de messagerie mobile WhatsApp en 2014, qui avaient réussi là où Facebook avait échoué ", peut-on lire dans la plainte.

(AOF) - Un procès anti-trust particulièrement important s’ouvre aujourd’hui pour la maison-mère de Facebook , Meta. La firme technologique est accusée d’avoir abusé de sa position dominante lors des rachats d’Instagram et de WhatsApp. La plainte a été déposée par le gendarme américain de la concurrence (FTC) pendant le premier mandat de Trump contre Meta, qui s'appelait encore Facebook.

