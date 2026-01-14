Meta ciblé par une demande d'enquête sur le financement de son centre de données en Louisiane
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 18:14
Initialement, Meta s'était engagé comme garant du financement, mais un accord ultérieur avec Blue Owl Capital a modifié la structure du projet : une entité appelée Beignet Investors est désormais propriétaire du centre et de son développeur, tandis que Meta devient simple locataire. Ce nouveau montage contractuel, révélé par le Wall Street Journal , permettrait à l'entreprise de résilier son bail après seulement quatre ans, contre quinze initialement, soulevant des inquiétudes sur sa contribution réelle aux coûts d'infrastructure.
Earthjustice alerte sur les conséquences potentielles d'un désengagement anticipé de Meta, qui pourrait laisser aux ménages et entreprises locales la charge des investissements énergétiques non amortis. Cette demande d'enquête, inédite à l'échelle nationale selon l'organisation, reflète des tensions croissantes autour de l'impact économique et environnemental des centres de données à haute intensité énergétique. Le projet de Richland Parish, d'une capacité supérieure à 2 gigawatts, est à ce jour le plus ambitieux jamais lancé par Meta.
Valeurs associées
|615,7205 USD
|NASDAQ
|-2,44%
A lire aussi
-
Des peines de prison ferme ont été requises mercredi à Marseille contre un intermédiaire et un important maraîcher, fournisseur de grandes marques de distribution, au procès d'un trafic de produits phytosanitaires interdits. Le procureur a requis 10 mois de prison ... Lire la suite
-
La Cour de cassation a rendu définitive mercredi la condamnation de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs mais l'animateur va malgré cela rester à l'antenne de sa chaîne CNews et envisage de saisir la justice européenne. "Jean-Marc Morandini continue son ... Lire la suite
-
Une délégation du Danemark et du Groenland a été reçue mercredi à la Maison Blanche pour une réunion aux lourds enjeux, après que Donald Trump a une nouvelle fois exprimé sa volonté d'acquérir le territoire arctique. Le ministre danois des Affaires étrangères Lars ... Lire la suite
-
Le patron de Nestlé a présenté ses excuses pour le rappel volontaire de laits infantiles qui touche une soixantaine de pays, face aux critiques et inquiétudes pour la réputation du géant suisse de l'agroalimentaire. "Je veux (...) présenter mes sincères excuses ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer