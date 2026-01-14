 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta ciblé par une demande d'enquête sur le financement de son centre de données en Louisiane
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 18:14

L'organisation environnementale Earthjustice a déposé une requête auprès des régulateurs de la Louisiane pour réclamer l'ouverture d'une enquête sur le financement du futur centre de données de Meta à Richland Parish, dont le coût est estimé à 27 milliards de dollars. Ce projet, qui prévoit la construction de trois centrales électriques au gaz et de nouvelles lignes de transmission, pourrait selon l'association faire reposer une part importante des dépenses sur les consommateurs locaux, en particulier si Meta se retire prématurément du site.

Initialement, Meta s'était engagé comme garant du financement, mais un accord ultérieur avec Blue Owl Capital a modifié la structure du projet : une entité appelée Beignet Investors est désormais propriétaire du centre et de son développeur, tandis que Meta devient simple locataire. Ce nouveau montage contractuel, révélé par le Wall Street Journal , permettrait à l'entreprise de résilier son bail après seulement quatre ans, contre quinze initialement, soulevant des inquiétudes sur sa contribution réelle aux coûts d'infrastructure.

Earthjustice alerte sur les conséquences potentielles d'un désengagement anticipé de Meta, qui pourrait laisser aux ménages et entreprises locales la charge des investissements énergétiques non amortis. Cette demande d'enquête, inédite à l'échelle nationale selon l'organisation, reflète des tensions croissantes autour de l'impact économique et environnemental des centres de données à haute intensité énergétique. Le projet de Richland Parish, d'une capacité supérieure à 2 gigawatts, est à ce jour le plus ambitieux jamais lancé par Meta.

Valeurs associées

META PLATFORMS
615,7205 USD NASDAQ -2,44%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank