Meta autorise les rivaux de l'IA sur WhatsApp pour tenter d'éviter une action de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les rivaux de l'intelligence artificielle seront autorisés sur WhatsApp pendant un an, a déclaré Meta Platforms META.O , dans le but d'éviter une éventuelle ordonnance temporaire des régulateurs antitrust de l'UE après des plaintes de concurrents exclus du service de messagerie.

Le mois dernier, la Commission européenne, chargée de l'application des règles de concurrence de l'UE, a menacé de prendre des mesures provisoires pour éviter que des rivaux ne subissent un préjudice grave et irréparable après que Meta leur a interdit l'accès à WhatsApp, reflétant ainsi les mesures prises par l'autorité de surveillance italienne en décembre.

Meta a maintenant déclaré à la Commission qu'elle laisserait les robots de conversation IA rivaux accéder à WhatsApp moyennant une redevance. L'entreprise les a interdits le 15 janvier, n'autorisant que son assistant Meta AI sur le service.

"Au cours des 12 prochains mois, nous soutiendrons les chatbots d'IA à usage général utilisant l'API WhatsApp Business en Europe, en réponse au processus réglementaire de la Commission européenne", a déclaré un porte-parole de Meta.

"Nous pensons que cela élimine la nécessité d'une intervention immédiate, car cela donne à la Commission européenne le temps dont elle a besoin pour conclure son enquête."

La Commission a déclaré qu'elle analysait la manière dont les changements apportés par Meta pourraient affecter à la fois son examen des mesures provisoires et son enquête antitrust plus large.

Meta a déjà déclaré que l'essor des chatbots sur ses plateformes mettait ses systèmes à rude épreuve et qu'il existait d'autres canaux pour les fournisseurs d'IA, notamment les magasins d'applications, les moteurs de recherche, les services de messagerie, les intégrations de partenariats et les systèmes d'exploitation.

En janvier, Meta a autorisé l'utilisation de chatbots rivaux sur WhatsApp en Italie à la suite d'une injonction de l'autorité antitrust italienne, qui poursuit son enquête.

La société californienne Interaction Company, conceptrice de l'assistant d'intelligence artificielle Poke.com et plaignante auprès des autorités de régulation européennes et italiennes, a demandé à Bruxelles d'imposer une ordonnance provisoire à Meta.

"Ce que Meta présente comme une conformité de bonne foi est en réalité le contraire. L'entreprise introduit maintenant une tarification vexatoire pour les fournisseurs d'IA qui rend les activités sur WhatsApp tout aussi impossibles que l'interdiction pure et simple", a déclaré son PDG, Marvin von Hagen.

"La soi-disant "solution" italienne n'est donc pas une solution du tout. Elle remplace simplement une restriction anticoncurrentielle par une autre", a-t-il ajouté.

Meta a déclaré que ses changements de politique s'appliqueront également au Brésil après qu'un tribunal a rétabli mercredi une injonction de l'autorité antitrust du pays qu'un autre tribunal avait suspendue en janvier. L'affaire brésilienne est similaire à celles de l'UE et de l'Italie.