Meta augmente le prix de son casque VR Quest aux États-Unis en raison de la hausse du coût des composants

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Meta Platforms META.O a annoncé jeudi qu'elle augmenterait les prix de ses casques de réalité virtuelle à partir du 19 avril aux États-Unis en raison de la hausse des coûts des puces mémoire.

Son casque d'entrée de gamme Quest 3S, doté de 128 gigaoctets de stockage, coûtera désormais 349,99 dollars, contre 299,99 dollars auparavant, a indiqué la société mère de Facebook. Le prix de son casque Quest 3, plus haut de gamme et doté d'une capacité de stockage de 512 gigaoctets, augmentera de 100 dollars et passera à 599,99 dollars.

Le casque de 256 gigaoctets sera quant à lui proposé à 449,99 dollars, soit une augmentation de 50 dollars par rapport au prix précédent.

La mise en place rapide d'infrastructures d'intelligence artificielle par des entreprises telles que OpenAI, Google d'Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O a fait grimper la demande de puces mémoire, car les fabricants donnent la priorité aux composants destinés aux centres de données à plus forte marge plutôt qu'aux appareils grand public.

Pour gérer l'impact de la pénurie, des entreprises telles que Dell DELL.N , HP HPQ.N et Microsoft MSFT.O ont également augmenté les prix de leurs appareils.

Le mois dernier, Sony a également annoncé une deuxième hausse mondiale des prix pour ses consoles PlayStation 5 en moins d'un an, y compris une augmentation de 100 $ aux États-Unis, alors que l'entreprise japonaise est confrontée à la hausse des coûts des composants clés.

Meta a précisé que les nouveaux prix s'appliqueraient également aux unités Quest remises à neuf, tandis que les accessoires conserveraient leur prix actuel.

Les récentes mesures prises par l'entreprise indiquent une réorientation stratégique de la RV vers l'IA, après des années de dépenses importantes pour ses ambitions métaverses par l'intermédiaire de Reality Labs, la division responsable du développement des casques de réalité mixte et des lunettes intelligentes Quest.

En janvier, la société a licencié environ 10 % de ses employés au sein du groupe Reality Labs. Meta a également réduit sa plateforme VR Horizon Worlds.

Le projet de métavers avait incité l'entreprise à changer de nom en 2021, abandonnant celui de Facebook. La division Reality Labs a accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes d'exploitation depuis lors.