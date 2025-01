Mersen : temporise après +16% le 30/01 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 13:04









(CercleFinance.com) - Mersen temporise après son envolée de +16% le 30/01/ le titre a effacé la résistance des 21,5E et se dirige vers celle des 22,78E.

Mersen pourrait viser ultérieurement les 24,5E.





Valeurs associées MERSEN 22,05 EUR Euronext Paris -2,00%