Mersen: nomination d'un Directeur Général Adjoint

(CercleFinance.com) - Mersen annonce la nomination de Salvador Lamas au poste de Directeur Général Adjoint du Groupe à compter de ce jour.



Il reportera directement à Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, et intègrera le Comité Exécutif du Groupe.



Salvador Lamas a une expérience de 30 ans au sein de groupes industriels tels que Valeo, Areva T&D (devenu Alstom), Exxelia et Mersen.



'Son expertise couvre la fabrication et la commercialisation de solutions sur mesure pour l'électronique de puissance, dans des secteurs aussi variés que l'aéronautique, l'automobile, la défense, le médical et les télécommunications' indique le groupe.





