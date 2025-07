Mersen: des commandes engrangées en technologie HVDC information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 10:07









(Zonebourse.com) - Mersen annonce la signature d'une série de commandes pour un montant cumulé de plus de 35 millions d'euros avec les principaux acteurs du transport d'électricité longues distances de technologie HVDC (High Voltage Direct Current).



Dans le cadre de cinq projets visant à raccorder de futurs parcs éoliens en mer du Nord et en mer Baltique pour alimenter les réseaux électriques allemands et néerlandais, il fournira des composants intégrés au coeur des convertisseurs.



Il s'agira de refroidisseurs et fusibles destinés à protéger les modules de puissance intégrés dans les stations de conversion ainsi que de bus bars assurant la connexion entre les éléments de conversion.



Deux commandes pour un projet de même nature au Moyen-Orient ont également été enregistrées. Les livraisons ont débuté au premier semestre 2025, à hauteur de sept millions d'euros, et se poursuivront jusqu'en 2026.





