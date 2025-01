Mersen: croissance organique de 2,6 % du CA 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2024 de 1 244 millions d'euros, en croissance organique de 2,6 % dont plus de 2 % sont liés à des augmentations de prix.



Mersen réalise au 4ème trimestre 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 311 millions d'euros, en légère décroissance organique de -0,6 %.



Les ventes du pôle Advanced Materials s'élèvent à 690 millions d'euros en 2024, en croissance organique de 2,6% sur la période. Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 554 millions d'euros sur l'année, en croissance organique de 2,6 % par rapport à 2023.



Sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2024, le Groupe anticipe une marge opérationnelle courante proche de 10,5%, dans le haut des prévisions précédentes qui étaient entre 10 % et 10,5 %.





