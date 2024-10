Mérieux NutriSciences annonce racheter les activités d'analyses alimentaires de Bureau Veritas

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Mérieux NutriSciences, société de contrôle de sécurité alimentaire détenue à 70% par l'Institut Mérieux, a annoncé lundi la signature d'un accord pour acquérir les activités mondiales d'analyses de Bureau Veritas pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros.

"Grâce à cette transaction, l'entreprise atteindra un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars" et renforcera sa présence géographique mondiale, "en étendant ses activités à 32 pays", indique Mérieux NutriSciences dans un communiqué.

L'accord porte sur les activités d'analyses alimentaires en laboratoire, autrement dit "les analyses microbiologiques et chimiques, et tests moléculaires", de l'entreprise française Bureau Veritas spécialisée dans les services d'inspection, de certification, et de contrôle de conformité.

"C'est la plus grosse acquisition de notre histoire" et "grâce à la complémentarité géographique des deux entreprises, on deviendra aussi un leader en Asie-Pacifique. On se renforce au Canada et en Afrique", a déclaré à l'AFP Nicolas Cartier, PDG de Mérieux NutriSciences.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires dans certaines régions.

Après la clôture de l'opération, Mérieux Nutrisciences intègrera les 24 laboratoires et les 1.900 collaborateurs de Bureau Veritas pour gérer un réseau de près de 140 laboratoires et plus de 10.000 personnes.

Par ailleurs, "Mérieux NutriSciences est en discussion avancée avec AsureQuality, acteur reconnu de la sécurité alimentaire basé en Nouvelle-Zélande, pour poursuivre les joint-ventures (des entreprises communes) actuellement existantes entre Bureau Veritas et AsureQuality en Australie et en Asie du Sud-Est", selon le communiqué.

Le marché des analyses, de l'inspection et de la certification alimentaires, est estimé à environ 15 milliards de dollars, avec une croissance annuelle régulière de 5%, selon une compilation de différentes données.

"Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité et la sécurité alimentaires, les enjeux de durabilité: cela crée des besoins importants de tests, de certification", a souligné M. Cartier.

"Le fait de mieux utiliser les données, les capacités techniques pour détecter des contaminants qu'on avait du mal à détecter avant, tout cela fait que c'est un marché en croissance régulière", a-t-il ajouté.

Mérieux Nutrisciences est une entreprise de droit américain au chiffre d'affaires de 800 millions de dollars, née de l'acquisition de la société américaine Silliker à Chicago par l'Institut Mérieux en 1997.

Outre les analyses pour détecter la présence éventuelle de contaminants dans les aliments, Mérieux NutriSciences propose aussi d'autres services aux acteurs de l'industrie alimentaire comme du conseil en matière de risques, des services réglementaires pour vérifier la conformité des produits et l'analyse de l’empreinte environnementale des produits et des emballages.

L'Institut Mérieux détient également la société française spécialisée dans le diagnostic in vitro bioMérieux (à 59%), la société de biotechnologie spécialisée dans l'immunothérapie Transgene (à 60%) et la société d'investissement en santé, Mérieux Développement.