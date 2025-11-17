Merck voit une opportunité de plus de 5 milliards de dollars dans le médicament expérimental de Cidara contre la grippe

Merck MRK.N a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que le médicament expérimental contre la grippe de Cidara Therapeutics CDTX.O représente une opportunité commerciale de plus de 5 milliards de dollars, et qu'il ne prévoyait pas d'examen par le comité consultatif sur les vaccins du CDC américain avant son lancement.

Le fabricant américain de médicaments a annoncé la semaine dernière un accord de près de 9,2 milliards de dollars pour acquérir Cidara, afin d'avoir accès à son antiviral à action prolongée, le CD388, actuellement en phase finale d'essai.

Le CD388 n'est pas un vaccin, il est conçu pour être efficace quel que soit le statut immunitaire d'une personne et pourrait offrir une protection universelle à dose unique contre toutes les souches de grippe.

La politique vaccinale des États-Unis a subi un changement sous la direction du ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr, sceptique de longue date à l'égard des vaccins, qui a réorganisé le groupe de conseillers extérieurs des Centres de contrôle et de prévention des maladies et a provoqué l'éviction de son directeur.

"Je ne dirais pas que notre vision de ce qui se passe autour des vaccinations a modifié de quelque manière que ce soit notre vision des vaccinations ou ce qui nous a conduit à ce médicament", a déclaré Robert Davis, directeur général de Merck, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Merck s'attend à ce qu'environ 110 millions d'Américains soient éligibles pour recevoir le CD388, dont 85 millions considérés comme présentant un risque élevé de grippe. La société prévoit de fabriquer le médicament à long terme dans l'une de ses usines américaines.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'acquisition de Cidara réduise les bénéfices d'environ 30 cents par action au cours des 12 premiers mois suivant la conclusion de l'opération, en raison des investissements réalisés pour faire progresser le CD388 et du coût supposé du financement.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.