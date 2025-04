Merck: vers un nouveau centre de production dans le Delaware information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 14:44









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi prévoir la construction d'un nouveau centre biologique d'une superficie de 44.000 m2 à Wilmington (Delaware) dans le cadre d'un projet estimé à un milliard de dollars.



Le laboratoire pharmaceutique explique que cette usine va lui permettre de produire le Keytruda, son anticancéreux vedette, au plus près des besoins de ses patients américains.



Le site sera également destiné à la fabrication de ses thérapies de prochaine génération, et notamment aux anticorps-conjugués (ADC) qui composent son actuel 'pipeline'.



Au-delà des 4000 emplois que nécessiteront les travaux de construction, le site devrait aboutir à la création de 500 postes au moment de sa mise en service, avec la possibilité de porter ses effectifs à plus de 2000 personnes.



La production des premiers composés est, elle, anticipée à horizon 2030.





