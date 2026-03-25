Merck se renforce en oncologie en achetant Terns pour 6,7 milliards de dollars

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le groupe pharmaceutique américain Merck, également connu sous le nom de MSD, a annoncé mercredi dans un communiqué un accord définitif en vue du rachat de Terns Pharmaceuticals, spécialiste américain de l'oncologie, pour une valeur d'entreprise de 6,7 milliards de dollars.

Cette transaction, approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises et qui devrait être finalisée au deuxième trimestre, représente un coût net d'environ 5,8 milliards de dollars dans les comptes de MSD.

Merck offre 53 dollars en liquide par action Terns, ce qui représente une prime d'environ 31% sur la moyenne des soixante derniers jours de cotation et de 42% sur les 90 derniers jours.

"L'acquisition de Terns élargit notre présence en hématologie avec TERN-701, un candidat potentiel de haut niveau pour le traitement de certains patients souffrant de leucémie myéloïde chronique" (forme plus rare de leucémie qui touche surtout les personnes âgées), a commenté Robert Davis, PDG de Merck, cité dans le communiqué.

"Cette transaction diversifie et renforce davantage notre position en oncologie tandis que nous continuons à chercher des opportunités pour élargir notre portefeuille dans d'autres pathologies", a-t-il poursuivi.

De son côté, Amy Burroughs, patronne de Terns, a relevé dans le même communiqué que le rachat par le géant américain allait permettre de "faire progresser TERN-701 et de s'appuyer sur la profonde expertise et les ressources importantes de Merck".

L'opération reste soumise à l'apport de la majorité de leurs actions par les actionnaires de Terns à l'offre de rachat qui va être lancée par une filiale de Merck, ainsi qu'à l'obtention des feux verts réglementaires.