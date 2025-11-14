 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 622,17
-1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Merck se rapproche d'un accord sur Cidara, selon le FT
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 00:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck MRK.N se rapproche d'un accord pour acheter Cidara Therapeutics CDTX.O dans une transaction qui valorise la société de biotechnologie à une prime par rapport à sa capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times jeudi.

L'accord pourrait être annoncé dès vendredi, à moins d'un dernier accroc, a déclaré le FT, citant des personnes familières de l'affaire. Merck était encore en concurrence avec une autre société pharmaceutique pour Cidara jeudi en fin de journée, avant que celle-ci ne choisisse l'offre de Merck.

Bien que le prix exact de l'opération n'ait pu être connu, le rapport indique que tout accord est susceptible d'inclure des paiements en espèces et des paiements d'étape lorsque les objectifs des essais cliniques sont atteints.

Cidara Therapeutics s'est refusé à tout commentaire, tandis que Merck n'a pas répondu immédiatement lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

Le mois dernier, la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé le statut de "thérapie révolutionnaire" au médicament expérimental CD388 de Cidara, qui vise à prévenir la grippe A et B chez les personnes présentant un risque élevé de maladie grave. Cette désignation a pour but d'accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait.

Valeurs associées

CIDARA THERAPEUT
105,9900 USD NASDAQ -1,05%
MERCK
92,940 USD NYSE +1,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank