Merck se rapproche d'un accord sur Cidara, selon le FT

Merck MRK.N se rapproche d'un accord pour acheter Cidara Therapeutics CDTX.O dans une transaction qui valorise la société de biotechnologie à une prime par rapport à sa capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times jeudi.

L'accord pourrait être annoncé dès vendredi, à moins d'un dernier accroc, a déclaré le FT, citant des personnes familières de l'affaire. Merck était encore en concurrence avec une autre société pharmaceutique pour Cidara jeudi en fin de journée, avant que celle-ci ne choisisse l'offre de Merck.

Bien que le prix exact de l'opération n'ait pu être connu, le rapport indique que tout accord est susceptible d'inclure des paiements en espèces et des paiements d'étape lorsque les objectifs des essais cliniques sont atteints.

Cidara Therapeutics s'est refusé à tout commentaire, tandis que Merck n'a pas répondu immédiatement lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

Le mois dernier, la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé le statut de "thérapie révolutionnaire" au médicament expérimental CD388 de Cidara, qui vise à prévenir la grippe A et B chez les personnes présentant un risque élevé de maladie grave. Cette désignation a pour but d'accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait.