Merck se prépare à la perte du brevet Keytruda en misant 6,7 milliards de dollars sur Terns

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(Réécrit tout au long, ajoute les actions de Merck au paragraphe 4, ajoute les commentaires des analystes aux paragraphes 8, 13-16)

Merck MRK.N a déclaré mercredi qu'il achèterait la biotech Terns Pharma TERN.O pour 6,7 milliards de dollars, alors que le fabricant de médicaments s'efforce de renforcer son portefeuille de produits anticancéreux avant la perte imminente du brevet pour le traitement à succès Keytruda plus tard dans la décennie.

L'accord est le dernier effort en date de Merck pour réduire sa dépendance à l'égard du médicament le plus vendu, qui a généré plus de 30 milliards de dollars en 2025 et représentait près de la moitié de son chiffre d'affaires.

Depuis 2021, l'entreprise a élargi son portefeuille de produits en phase avancée de développement grâce à la R&D interne et à des acquisitions, notamment l'achat d'Acceleron Pharma pour 11,5 milliards de dollars et une série d'accords de 10 milliards de dollars tels que Cidara Therapeutics et Verona Pharma l'année dernière.

Merck a offert 53 dollars par action pour Terns, ce qui représente une prime de 6 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Les actions de Terns ont augmenté de 5,5 % avant la cloche, tandis que Merck a progressé de près de 1 %.

L'opération, qui devrait être conclue au deuxième trimestre, entraînera une charge d'environ 5,8 milliards de dollars, soit approximativement 2,35 dollars par action, qui se répercutera sur les résultats trimestriels et annuels.

UNE OPPORTUNITÉ DE PLUSIEURS MILLIARDS DE DOLLARS

Merck prend le contrôle du médicament expérimental de Terns, TERN-701, qui est testé pour traiter la leucémie myéloïde chronique (CML), un cancer qui commence dans la moelle osseuse et provoque une croissance incontrôlée des cellules leucémiques.

Dans une étude préliminaire, TERN-701 a montré un taux de réponse moléculaire majeur de 75 % chez des patients leucémiques déjà traités, un résultat qui, selon les analystes, pourrait le positionner comme un successeur potentiel de Scemblix, le médicament de Novartis contre la leucémie.

Trung Huynh, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que si Terns s'avère efficace et durable, des ventes maximales de plusieurs milliards de dollars sont "réalistes", car la LMC représente un marché important et durable avec une opportunité globale de 20 milliards de dollars.

La Food and Drug Administration des États-Unis a accordé à la thérapie la désignation de médicament orphelin en 2024.

Terns cherche également à développer des thérapies pour l'obésité et les maladies métaboliques du foie comme la NASH.

Merck a conclu un accord de 2 milliards de dollars en 2024 pour le médicament expérimental contre l'obésité de Hansoh Pharma 3692.HK , devenant ainsi un concurrent tardif dans la course à la pilule amaigrissante. Le médicament fait actuellement l'objet d'études en laboratoire.

LA FALAISE DES BREVETS SE PROFILE

Merck fait face à une pression croissante pour se diversifier au-delà du Keytruda, alors que le traitement approche de la perte d'exclusivité aux États-Unis en 2028.

Les analystes, y compris Louise Chen de la Banque Scotia, ont largement considéré l'accord comme stratégiquement sain, contribuant à élargir les flux de revenus.

M. Huynh a déclaré qu'il était peu probable que l'opération fasse l'objet d'un examen de la concurrence de la part de la Commission fédérale du commerce des États-Unis en raison du chevauchement limité des portefeuilles.

Il a ajouté que la transaction "se situe dans le "sweet spot" des fusions et acquisitions de moins de 15 milliards de dollars de la direction, ce qui laisse présager une poursuite de l'activité dans le pipeline"

Huynh a toutefois fait remarquer que la prime relativement modeste de 6 % pourrait se traduire par des offres concurrentes de la part d'autres acheteurs stratégiques comme AbbVie ABBV.N ou Bristol-Myers Squibb BMY.N .