Merck: résultats de phase III encourageants dans le VIH

(CercleFinance.com) - Merck a fait part jeudi de résultats de phase III encourageants concernant son médicament expérimental à prendre une fois par jour par voie orale chez les patients atteints par le VIH-1.



Le géant pharmaceutique américain indique que l'association combinant la doravirine et l'islatravir (DOR/ISL) a atteint son critère d'efficacité, basé sur un ARN du VIH-1 supérieur ou égal à 500 copies/ml au bout de 48 semaines de traitement, dans le cadre de deux essais, l'un en comparaison d'une thérapie antirétrovirale standard et l'autre en comparaison du Biktarvy de Gilead, qui combine trois molécules.



Aux Etats-Unis, doravirine est déjà approuvé pour le traitement du VIH-1 en combinaison avec d'autres antirétroviraux, en format unique sous la marque Pifeltro et dans le cadre d'une trithérapie se présentant sous forme de comprimé l'associant au lamivudine et à tenofovir disoproxil fumarate.



Conjugué à l'islatravir, il est censé proposer un effet puissant, une barrière efficace contre la résistance, un profil de pharmaco-résistance favorable ainsi qu'une demi-vie prolongée.





