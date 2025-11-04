 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 033,98
-0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Merck reprend la main à 100% sur le programme dit 'MK-8690'
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 14:53

Merck annonce la fin de l'accord de co-développement entre sa filiale Prometheus BioSciences et Dr. Falk Pharma concernant le candidat MK-8690, un anticorps monoclonal anti-CD30 ligand en phase clinique précoce. Merck assumera désormais seule la poursuite du développement et la future commercialisation du produit.

En vertu du nouvel accord, Prometheus récupère les droits mondiaux sur MK-8690 et versera à Falk un paiement initial de 150 MEUR, complété par un versement lié à une étape de développement ainsi que des redevances sur les ventes dans certains territoires.

Cette opération met fin à la collaboration initiée en 2020 avant le rachat de Prometheus par Merck en 2023.

La société enregistrera une charge avant impôt de 150 MEUR, soit environ 0,05 USD par action, dans ses résultats du quatrième trimestre selon les normes GAAP et non-GAAP.

Valeurs associées

MERCK
82,560 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Municipales de New York: le candidat démocrate Zohran Mamdani aux urnes
    Municipales de New York: le candidat démocrate Zohran Mamdani aux urnes
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:26 

    Le candidat démocrate Zohran Mamdani vote aux élections municipales de New York. Cette élection constitue le premier test électoral pour Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.

  • Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump
    Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:25 

    Dans les rues de la capitale Abuja, des Nigérians réagissent aux menaces du président américain Donald Trump d'une intervention militaire, après les récentes attaques visant des chrétiens dans le pays d'Afrique de l'ouest.

  • Début du vote à New York pour élire le nouveau maire de la ville
    Début du vote à New York pour élire le nouveau maire de la ville
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:24 

    Les New-Yorkais arrivent à l'ouverture d'un bureau de vote pour l'élection du nouveau maire de la ville. Le favori des sondages est Zohran Mamdani, musulman d'origine indienne âgé de 34 ans, issu de la gauche du Parti démocrate et opposant "farouche" à Donald Trump. ... Lire la suite

  • Tommy Robinson, Stephen Yaxley-Lennon de son vrai nom (G), face à des journalistes devant le tribunal de Westminster après avoir été relaxé à Londres le 4 novembre 2025 ( AFP / Adrian DENNIS )
    Victoire en justice pour le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson
    information fournie par AFP 04.11.2025 15:21 

    Le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson a été relaxé mardi à Londres après avoir refusé de livrer le code PIN de son téléphone à la police, une victoire pour celui qui affirmait avoir été ciblé pour ses convictions politiques. Suivi par quelque ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank