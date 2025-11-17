Merck prévoit une opportunité commerciale de plus de 5 milliards de dollars pour le médicament contre la grippe de Cidara

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck MRK.N a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que le médicament expérimental contre la grippe de Cidara Therapeutics CDTX.O représente une opportunité commerciale non ajustée au risque de plus de 5 milliards de dollars.

La semaine dernière, le fabricant de médicaments a conclu un accord d'une valeur de près de 9,2 milliards de dollars pour acquérir Cidara afin d'avoir accès au médicament antiviral à longue durée d'action, le CD388, actuellement en phase finale d'essai.