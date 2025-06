Merck: obtient une recommandation de l'ACIP pour Enflonsia information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Merck annonce que le comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) des CDC a voté en faveur de la recommandation d'Enflonsia (clesrovimab-cfor) pour la prévention des infections respiratoires à VRS chez les nourrissons de moins de 8 mois durant leur première saison à risque.



Le produit est également intégré au programme Vaccines for Children, visant à en élargir l'accès.



Approuvé récemment par la FDA, il repose sur les données des études cliniques CLEVER (phase 2b/3) et SMART (phase 3).



Merck prévoit une disponibilité pour les commandes dès juillet 2025. L'avis de l'ACIP reste provisoire en attente de validation par les autorités sanitaires compétentes.





Valeurs associées MERCK 78,880 USD NYSE -1,04%