Merck obtient le statut de thérapie innovante de la FDA pour un anticancéreux

(AOF) - Merck a annoncé que son produit anticancéreux Ifinatamab deruxtecan a obtenu la désignation de thérapie innovante par la Food & Drug Administration (FDA) pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu, dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine. Cet anticorps-médicament a été découvert par la société pharmaceutique japonaise Daiichi Sankyo et développé conjointement par cette dernière et Merck.

Ce statut particulier octroyé par la FDA doit permettre d'accélérer le développement et l'examen réglementaire de nouveaux médicaments potentiels destinés à traiter une maladie grave et à répondre à un besoin médical non satisfait important. Le médicament doit en outre présenter des résultats cliniques préliminaires encourageants et démontrer une amélioration substantielle d'un critère d'évaluation cliniquement significatif par rapport aux médicaments actuellement disponibles.

Pour le Dr Eliav Barr, vice-président sénior, responsable du développement clinique mondial et directeur médical de Merck : " Les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu disposent souvent d'options thérapeutiques limitées suite à la progression de la maladie après les traitements standards ".

" Cette désignation de traitement révolutionnaire renforce notre confiance dans le potentiel de l'Ifinatamab déruxtécan dans le traitement du cancer du poumon à petites cellules de stade étendu, et nous sommes impatients de présenter des données démontrant le potentiel de cette nouvelle option lors de la prochaine Conférence mondiale sur le cancer du poumon de l'IASLC 2025 ", détaille t-il.

