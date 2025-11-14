Merck mise sur la prévention de la grippe en rachetant Cidara Therapeutics pour 9,2 milliards de dollars

(Ajout du commentaire du directeur général de Merck au paragraphe 8, des détails sur le médicament de Cidara au paragraphe 10)

Merck MRK.N va acquérir Cidara Therapeutics CDTX.O dans le cadre d'une transaction de près de 9,2 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés vendredi, ce qui lui donnera accès à un médicament expérimental pour la prévention de la grippe.

Merck cherche à diversifier ses revenus au-delà du Keytruda, car les brevets de ce médicament phare commencent à expirer plus tard dans la décennie.

Le fabricant de médicaments paiera 221,50 dollars par action en espèces pour Cidara, soit une prime de 108,9 % par rapport à son dernier cours de clôture. Les actions de Cidara, dont la capitalisation boursière s'élève à 3,3 milliards de dollars, ont doublé de valeur pour atteindre 216,05 dollars dans les échanges avant la mise sur le marché.

Merck, par l'intermédiaire d'une filiale, acquerra toutes les actions en circulation de Cidara. La transaction a une valeur nette de 6,96 milliards de dollars, selon un calcul de Reuters.

Depuis 2021, Merck a presque triplé son portefeuille de produits en phase avancée de développement, en combinant le développement interne avec des transactions telles que l'achat d'Acceleron pour 11,5 milliards de dollars en 2021, qui a permis d'obtenir le médicament Winrevair contre l'hypertension artérielle pulmonaire.

En juillet, Merck a signé le rachat, pour 10 milliards de dollars, de la société britannique Verona Pharma, obtenant ainsi l'Ohtuvayre, un médicament nouvellement approuvé pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive, communément appelée "poumon du fumeur".

Cidara développe son médicament antiviral à longue durée d'action CD388, qui pourrait constituer une prévention universelle à dose unique contre toutes les souches de grippe.

"Nous sommes convaincus que le CD388 a le potentiel de devenir un autre moteur de croissance important au cours de la prochaine décennie", a déclaré Robert Davis, directeur général de Merck.

Il appartient à une classe connue sous le nom de conjugués médicament-Fc qui associe un médicament à un fragment d'anticorps humain et fait l'objet d'un essai en phase finale chez les adultes et les adolescents qui présentent un risque plus élevé de développer des complications dues à la grippe.

Une dose unique de l'antiviral a conféré une protection de 76 % contre la grippe symptomatique sur 24 semaines, par rapport à un placebo, dans le cadre d'un essai de phase intermédiaire étudiant le médicament chez des adultes en bonne santé non vaccinés âgés de 18 à 64 ans.

L'accord devrait être conclu au cours du premier trimestre 2026.