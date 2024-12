Merck: la FDA va se pencher sur le clesrovimab dans le VRS information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi que la FDA américaine avait accepté d'examiner sa demande de licence pour le clesrovimab dans la protection contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons.



La demande de licence de produit biologique (BLA) porte sur le clesrovimab pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au VRS chez les nourrissons pendant leur première saison de circulation du virus.



La FDA devrait rendre sa décision en juin 2025.





Valeurs associées MERCK 100,08 USD NYSE 0,00%