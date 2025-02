Merck: l'UE a approuvé le traitement WELIREG information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 16:13









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que la Commission européenne (CE) a approuvé sous condition WELIREG (belzutifan), l'inhibiteur oral du facteur 2.



WELIREG est le premier et le seul inhibiteur oral du facteur 2 alpha inductible par l'hypoxie approuvé dans l'Union européenne.



L'approbation par la CE de ces deux indications est basée sur les résultats des essais LITESPARK-004 et LITESPARK-005, respectivement, et fait suite à la recommandation positive du Comité des médicaments à usage humain adoptée en Décembre 2024.



WELIREG est désormais approuvé dans plus de 30 pays pour certains patients adultes atteints d'un RCC avancé précédemment traité et dans plus de 40 pays pour les patients adultes atteints de certaines tumeurs associées à la VHL éligibles.



' L'approbation de WELIREG dans l'UE introduit la première et la seule option de traitement systémique pour les patients adultes atteints de certaines tumeurs associées à la maladie VHL pour lesquelles les procédures localisées ne sont pas adaptées ', a déclaré la Dre Marjorie Green, vice-présidente principale et chef de l'oncologie, développement clinique mondial, Merck Research Laboratories.





