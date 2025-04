Merck KGaA s'offre SpringWorks Therapeutics pour 3,9 milliards de dollars

(AOF) - Le laboratoire allemand a conclu un accord définitif portant sur l’acquisition de SpringWorks Therapeutics au prix de 47 dollars par action, soit une valeur nette d’environ 3,9 milliards de dollars et une valeur d’entreprise de 3,4 milliards de dollars. Cette opération va permettre à Merck KGaA de renforcer sa présence aux États-Unis et dans le domaine des tumeurs rares. Une fois finalisée, la fusion contribuera immédiatement au chiffre d’affaires de Merck et devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action en 2027.

