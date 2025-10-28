Merck KGaA s'allie à Promega pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 14:20
Les deux sociétés co-développent des tests capables de suivre l'activité cellulaire en temps réel dans des cultures tridimensionnelles (3D), modèles plus proches de la biologie humaine que les approches classiques en 2D. Selon Anand Nambiar, responsable Science & Lab Solutions chez Merck KGaA, cette collaboration permettra 'd'identifier plus rapidement des candidats-médicaments plus sûrs et plus efficaces'.
Un second accord vise à associer la technologie Duolink de Merck KGaA à HiBiT de Promega pour mieux étudier les interactions protéiques intracellulaires.
Après l'acquisition de HUB Organoids B.V. fin 2024, ce partenariat renforce la position de Merck KGaA dans la biologie de nouvelle génération et la recherche préclinique.
