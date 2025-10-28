 Aller au contenu principal
Merck KGaA s'allie à Promega pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 14:20

Merck KGaA annonce un partenariat stratégique avec l'américain Promega Corporation pour développer de nouvelles technologies destinées au criblage et à la découverte de médicaments. L'accord combine l'expertise de Merck KGaA en organoïdes et chimie de synthèse avec les technologies d'essais et de biocapteurs de Promega.

Les deux sociétés co-développent des tests capables de suivre l'activité cellulaire en temps réel dans des cultures tridimensionnelles (3D), modèles plus proches de la biologie humaine que les approches classiques en 2D. Selon Anand Nambiar, responsable Science & Lab Solutions chez Merck KGaA, cette collaboration permettra 'd'identifier plus rapidement des candidats-médicaments plus sûrs et plus efficaces'.

Un second accord vise à associer la technologie Duolink de Merck KGaA à HiBiT de Promega pour mieux étudier les interactions protéiques intracellulaires.

Après l'acquisition de HUB Organoids B.V. fin 2024, ce partenariat renforce la position de Merck KGaA dans la biologie de nouvelle génération et la recherche préclinique.

