Merck KGaA rehausse son objectif d'Ebitda ajusté pour 2025

(AOF) - Merck KGaA a dévoilé des résultats plutôt mitigés pour le compte du deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires a reculé de 1,8% à 5,3 milliards d’euros, principalement affecté par des effets de change négatifs de 4,2%. Parallèlement, l’Ebitda a reculé de 8,5 % à 1,348 milliard d’euros, tandis que le résultat opérationnel a progressé de 12,4 % à 891 millions d’euros. Enfin, le bénéfice après impôts a connu une croissance de 8,3 % à 655 millions d’euros, pour un bénéfice par action en hausse de 7,1% à 1,50 euro.

Belén Garijo, présidente du directoire et directrice générale du groupe, a déclaré : " certes, les effets de change pèsent lourd. Mais en nous appuyant sur trois piliers – les sciences de la vie, la santé et l'électronique –, nous sommes, en tant que groupe, mieux à même de résister aux fluctuations géopolitiques, économiques et monétaires qui secouent les entreprises du monde entier. Par ailleurs, l'acquisition récente de SpringWorks Therapeutics souligne notre conviction que les technologies de pointe, notamment par le biais d'acquisitions et de partenariats stratégiquement judicieux, sont essentielles à la croissance future. "

Pour l'ensemble de l'année, Merck a révisé certains de ses objectifs financiers. La fourchette de prévision du chiffre d'affaires annuel a été réduite d'une croissance de 2 à 6%, à une croissance de 2 à 5%.

Enfin, l'Ebitda ajusté devrait quant à lui croître de 4 à 8 %, contre une précédente estimation entre 2 et 7%. Cette révision à la hausse prend en compte l'amélioration des prévisions pour les divisions Sciences de la vie et Santé, ainsi qu'une gestion rigoureuse des coûts dans tous les secteurs d'activité.

