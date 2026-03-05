 Aller au contenu principal
Merck KGaA prévoit jusqu'à 9,8% de baisse de l'Ebitda ajusté 2026
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 08:22

Merck KGaA MRCG.DE a annoncé jeudi prévoir une baisse de son Ebitda ajusté pouvant atteindre 9,8% en 2026, pénalisé par les effets défavorables des taux de change et par la perte de protection par brevet d'un médicament contre la sclérose en plaques.

Le laboratoire allemand a indiqué que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté des éléments exceptionnels, devrait s'établir entre 5,5 et 6,0 milliards d'euros cette année.

Les analystes tablaient sur un bénéfice de 5,9 milliards d’euros en 2026, soit dans le haut de la fourchette de prévisions du groupe.

La fourchette annoncée jeudi serait en baisse par rapport aux 6,1 milliards d'euros annoncés pour 2025, ce qui correspond aux attentes des analystes selon un consensus fourni par Merck.

Le médicament contre la sclérose en plaques Mavenclad, un moteur clé de croissance l’an dernier, devrait perdre sa protection par brevet aux États-Unis ce mois-ci, a ajouté le groupe.

En excluant les effets de change, l’évolution de l’Ebitda ajusté devrait se situer entre –4% et +1% cette année, a indiqué le groupe.

