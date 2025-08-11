Merck KGaA: les analyses de deux brokers après les résultats
'Après un deuxième trimestre mitigé, nous restons positifs sur le dossier d'investissement en raison de la valorisation attrayante et, par-dessus tout, l'amélioration de l'activité des sciences de la vie', indique le broker.
Cependant, il considère que le dossier 'nécessite de toute urgence un trimestre qui déclenche à nouveau des révisions positives de consensus des bénéfices (ou du moins qu'ils arrêtent leurs révisions à la baisse) pour que l'action retrouve son élan'.
À cet égard, et malgré ses estimations revues à la baisse, Deutsche Bank se dit plein d'espoir que les prévisions du groupe pour 2025 aient été suffisamment réduites pour y parvenir avec les résultats au titre du troisième trimestre.
De son côté, UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Merck KGaA avec un objectif de cours abaissé de 162 à 154 euros, un objectif de cours qui recèle encore un potentiel de progression de 47% pour l'action du groupe allemand de santé et de chimie.
'Merck KGaA a fait part d'un deuxième trimestre difficile (effets ponctuels de désinvestissement/acquisition) qui a éclipsé certains signes clairs de solides performances de l'activité sous-jacente', estime le broker dans un second avis sur les trimestriels.
