Merck KGaA envisage la distribution directe aux patients américains
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 10:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant allemand de médicaments Merck KGaA MRCG.DE a rejoint jeudi ses pairs en déclarant qu'il envisageait des modèles de distribution qui servent directement les patients américains si le gouvernement va de l'avant avec des plans visant à réduire les prix des médicaments pour s'aligner sur les niveaux inférieurs dans d'autres pays.

Le président Donald Trump a intensifié ses efforts pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance par le biais d'une politique de la "nation la plus favorisée" (NPF), visant à aligner les prix nationaux sur les niveaux les plus bas payés par les pays comparables à revenu élevé.

"La vente directe aux patients est une option de nos plans si la NPF est mise en œuvre", a déclaré la directrice générale Belen Garijo lors d'une conférence de presse après la publication des résultats trimestriels.

"Les coûts associés à la distribution des médicaments aux États-Unis sont considérables. Nous envisagerons donc tout ce que nous pouvons faire pour alléger le fardeau du patient", a-t-elle ajouté.

