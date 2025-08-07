 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Merck KGaA-Ebitda ajusté en dessous des attentes au T2, objectifs révisés
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 09:05

Merck KGaA MRCG.DE a relevé jeudi sa prévision annuelle de bénéfice d'exploitation, citant les bonnes performances de ses produits pharmaceutiques et de ses équipements de laboratoire, malgré un Ebitda ajusté en dessous des attentes au deuxième trimestre.

Le groupe pharmaceutique allemand a déclaré prévoir une croissance organique de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), ajusté pour tenir compte des éléments exceptionnels, de 4 à 8%, contre une fourchette précédente comprise entre 2 et 7%, citant notamment la réduction des coûts.

Touché par la faiblesse du dollar américain qui pèse sur le chiffre d'affaires de Merck à l'étranger, l'Ebitda ajusté au deuxième trimestre a reculé de 3% à 1,46 milliard d'euros, en dessous des attentes des analystes, qui tablaient sur 1,52 milliard selon un consensus publié sur le site internet de l'entreprise.

Merck, qui fabrique également des matériaux pour la fabrication de semi-conducteurs, a réduit sa fourchette de prévisions pour la croissance organique des ventes à 2% à 5%, alors qu'elle prévoyait auparavant une fourchette comprise entre 2% et 6%.

(Rédigé par Ludwig Burger ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

MERCK
102,100 EUR XETRA -3,27%
© 2025 Thomson Reuters.

