Merck KGaA déçoit avec ses objectifs sur l'exercice 2026
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 17:07

A Francfort, le titre Merck KGaA se distingue à la baisse après la présentation de ses résultats du quatrième trimestre et annuels, ainsi que de ses objectifs pour l'exercice en cours. Alpha Value a qualifié ces perspectives 2026 de " légèrement faibles". Le titre trébuche de 6,01%, à 115,60 euros.

Les analystes estiment que les résultats du quatrième trimestre ont été quelque peu inférieurs aux attentes. Sur la période, les ventes du laboratoire allemand ont manqué de 2% les prévisions de consensus, quant à l'Ebitda ajusté, il les a manqué d'environ 1%.

Sur les trois derniers mois de l'année, la performance commerciale a été soutenue par l'activité Life Sciences et Healthcare, tandis que l'Electronics a été décevant.

Pour l'exercice 2025, les revenus sont quasiment stables (-0,3%) à 21,1 milliards d'euros, l'Ebitda a grimpé de 2,1%, à 5,899 milliards d'euros, et le bénéfice après impôts a reculé de 6,1%, à 2,615 milliards d'euros.

En ce qui concerne les objectifs 2026, Merck KGaA vise un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21,1 milliards d'euros et un Ebitda pré dans une fourchette de 5,5 à 6 milliards d'euros.

AlphaValue note que la prévision de la direction ferait ressortir des revenus entre -1 et 2% et une variation de l'Ebitda ajusté entre -4 et 1%.
Les analystes ont toutefois confirmé leur recommandation à l'achat, assortie d'une cible de cours de 187 euros.

