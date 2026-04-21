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Merck et Eisai annoncent l'échec d'un essai de phase 3
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 16:42

Merck (-3,07%, à 113,51 dollars) et Eisai (-1,06% ce matin à Tokyo) ont dévoilé les résultats d'un essai de phase 3, Litespark-012, évaluant des protocoles de combinaison pour le traitement en première ligne des patients atteints d'un carcinome rénal à cellules claires (RCC) avancé.

Lors d'une analyse intermédiaire prédéfinie, les schémas de combinaison n'ont pas atteint les deux critères d'évaluation principaux, à savoir la survie sans progression et la survie globale. En revanche, les profils de sécurité des schémas de combinaison étaient conformes à ceux observés dans les études précédemment rapportées. La société précise qu'une évaluation complète des données est en cours.

Pour la docteure M. Catherine Pietanza, vice-présidente du développement clinique mondial chez Merck Research Laboratories : " bien que ces protocoles n'aient pas démontré les résultats espérés, les données approfondissent notre compréhension du carcinome rénal avancé et aideront à façonner la prochaine génération d'approches thérapeutiques".

De son côté, la docteure Corina Dutcus, vice-présidente senior et responsable du développement clinique mondial en oncologie chez Eisai Inc, a déclaré : "bien que nous soyons déçus que l'étude Litespark-012 n'ait pas atteint ses critères d'évaluation principaux, les conclusions renforcent le rôle central de Keytruda plus Lenvima dans le traitement de première ligne des patients atteints d'un carcinome rénal avancé".

Enfin, le communiqué de presse de Merck précise que ces résultats n'affectent pas les autres essais en cours du programme clinique Litespark, y compris ceux menés conjointement avec Eisai. Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont accepté pour examen deux demandes supplémentaires de nouveau médicament basées sur l'essai de phase 3 Litespark-011 évaluant Welireg en association avec Lenvima pour certains patients atteints de RCC avancé déjà traités, et a fixé une date d'action cible au 4 octobre 2026.

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