Merck enregistre une hausse des ventes au troisième trimestre, le Keytruda compensant la baisse du vaccin contre le papillomavirus
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire exécutif au paragraphe 5 et d'un détail sur le Gardasil au paragraphe 14) par Michael Erman et Christy Santhosh

Merck & Co MRK.N a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, la croissance de son médicament anticancéreux vedette Keytruda ayant compensé la baisse des ventes du vaccin contre le papillomavirus humain Gardasil en Chine.

Toutefois, les actions ont chuté de près de 2 % après que Merck a abaissé la limite supérieure de ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année. Il s'attend maintenant à des revenus de 64,5 à 65,0 milliards de dollars, contre 64,3 à 65,3 milliards de dollars précédemment.

Les analystes de J.P.Morgan ont qualifié le résultat trimestriel de "modeste", ajoutant que les prévisions annuelles ont été "largement réitérées".

Les actions de Merck ont chuté d'environ 5% jusqu'à présent en 2025, les investisseurs évaluant les efforts de la société pour se développer au-delà du Keytruda par rapport à des vents contraires plus larges de l'industrie, y compris les réformes potentielles de la tarification des médicaments aux États-Unis.

"Nous nous attendons à une croissance continue du Keytruda, bien qu'à un rythme légèrement plus lent que celui que nous avons connu, car nous arrivons à un pic de pénétration dans certaines indications, et nous nous attendons à un certain vent contraire lié au prix sur nos marchés hors États-Unis", a déclaré la directrice financière Caroline Litchfield.

Merck s'efforce d'ajouter de nouveaux médicaments à son pipeline avant que le Keytruda ne soit confronté à la concurrence de biosimilaires moins chers dans le courant de la décennie.

La société se concentre sur des médicaments plus récents, notamment les traitements des maladies pulmonaires Winrevair, issu de l'acquisition en 2021 d'Acceleron Pharma , et Ohtuvayre, récemment acquis dans le cadre d'un rachat de 10 milliards de dollars de la société britannique Verona Pharma .

Les ventes de Winrevair ont augmenté de 141 % pour atteindre 360 millions de dollars au cours du trimestre.

Cependant, Courtney Breen, analyste chez Bernstein, a déclaré que les ventes du médicament étaient matériellement inférieures aux attentes, qualifiant cela de "mauvais signe pour un moteur de croissance clé de l'entreprise".

Merck a enregistré un chiffre d'affaires de 17,28 milliards de dollars au cours du trimestre, par rapport aux estimations des analystes de 16,96 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Sur une base ajustée, la société a gagné 2,58 dollars par action, dépassant les estimations de Wall Street de 23 cents.

Les ventes de l'immunothérapie Keytruda ont augmenté de 10 % pour atteindre 8,1 milliards de dollars au cours du trimestre. Les ventes de Gardasil ont chuté à 1,75 milliard de dollars, mais ont dépassé les prévisions de Wall Street de 1,66 milliard de dollars.

L'entreprise n'a pas effectué de nouvelles livraisons du vaccin pour la Chine. Elle a déclaré que les distributeurs chinois étaient en train d'écouler leurs stocks après une baisse de la demande due à la pression exercée sur les dépenses de consommation dans le pays.

Si l'on exclut la Chine, les ventes de Gardasil ont chuté de 3 %, principalement en raison de la baisse des ventes au Japon à la suite de la fin du remboursement du programme de vaccination de rattrapage.

Merck a déclaré s'attendre à un bénéfice annuel de 8,93 à 8,98 dollars par action, contre une prévision antérieure de 8,87 à 8,97 dollars.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
44,730 USD NYSE +4,90%
ELI LILLY & CO
845,540 USD NYSE +3,87%
MERCK
86,770 USD NYSE +0,28%
PFIZER
24,515 USD NYSE +0,84%
