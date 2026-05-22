Merck en hausse après que son traitement combiné contre le cancer du poumon, développé en collaboration avec son partenaire Kelun, a atteint l'objectif fixé pour l'essai de phase avancée

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22 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck

MRK.N progresse de 1,5 % à 117,67 dollars en pré-ouverture

** Son partenaire , la société biopharmaceutique Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical 6990.HK , a annoncé jeudi soir que leur traitement expérimental contre le cancer, associé au Keytruda de Merck, avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée

** Cette association a réduit le risque de progression du cancer du poumon ou de décès d'environ 65 %, a déclaré la société

** Merck développe le sac-TMT, un conjugué anticorps-médicament (ADC), en collaboration avec la société biotechnologique chinoise Kelun-Biotech

** L'action de Summit Therapeutics SMMT.O , qui développe également un traitement contre le cancer du poumon appelé ivonescimab , a chuté de 4,9 % à 416,60

** “SMMT affiche une tendance à la baisse après la clôture du marché, ces données étant interprétées comme un obstacle concurrentiel pour l'ivonescimab, ce qui ne nous semble pas très logique car l'ivo est destiné à remplacer le pembro (Keytruda) tandis que le rôle des ADC par rapport à la chimiothérapie doit être examiné séparément” - Guggenheim

** À la clôture d'hier, MRK était en hausse de 10,1 % et SMMT en baisse de 0,11 % depuis le début de l'année