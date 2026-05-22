Merck en hausse après que son traitement combiné contre le cancer du poumon, développé en collaboration avec son partenaire Kelun, a atteint l'objectif fixé pour l'essai de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

22 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck

MRK.N progresse de 4,6 % à120,54 dollars

** Son partenaire , la société biopharmaceutique Sichuan Kelun-Biotech 6990.HK , a annoncé jeudi soir que son traitement expérimental contre le cancer, associé au Keytruda de Merck, avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée

** Cette association a réduit le risque de progression du cancer du poumon ou de décès d'environ 65 %, a déclaré la société ) ** Merck développe le sac-TMT, un conjugué anticorps-médicament (ADC) (, en collaboration avec la société biotechnologique chinoise Kelun-Biotech

** Ces résultats confirment que l'association sac-TMT et Keytruda pourrait constituer une nouvelle option thérapeutique de première intention pour le cancer du poumon avancé PD-L1 positif, selon les analystes de Citi

** L'action de Summit Therapeutics SMMT.O , qui développe également un traitement contre le cancer du poumon appelé ivonescimab , a chuté de 5,5 % à16,52 $

** « SMMT affiche une baisse après la clôture du marché, ces données étant interprétées comme un obstacle concurrentiel pour l'ivonescimab, ce qui ne nous semble pas très logique car l'ivo est destiné à remplacer le pembro (Keytruda) tandis que le rôle des ADC par rapport à la chimiothérapie doit être évalué séparément » - Guggenheim

**En tenant compte des fluctuations de la séance, MRK affiche une hausse de 14,2 % et SMMT une baisse de 6 % depuis le début de l'année