 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 702,51
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Merck: données favorables dans le cancer de la vessie avec Pfizer
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 12:31

(Zonebourse.com) - Merck a annoncé mardi que l'association de son immunothérapie-vedette Keytruda et du conjugué anticorps-médicament Padcev appartenant à Pfizer avait montré des résultats positifs dans le traitement d'une forme de cancer de la vessie.

Le groupe biopharmaceutique américain indique qu'un essai de phase 3 a démontré une 'amélioration cliniquement pertinente et statistiquement significative' de la survie sans évènements des patients traités, le critère principal de l'étude.

Deux objectifs secondaires, l'amélioration de la survie globale et la réponse pathologique complète (pCR), chez les patients atteints d'un cancer invasif de la vessie ne pouvant bénéficier d'une chimiothérapie, avant et après une opération en comparaison d'une chirurgie seule.

Avec plus de 614.000 nouveaux cas recensés chaque année, dont 30% sont invasifs sur le plan musculaire (MIBC), le cancer de la vessie est le neuvième cancer le plus fréquent dans le monde.

Le traitement de référence est habituellement une chimiothérapie à base de cisplatine, administrée avant l'opération, ce qui permet d'améliorer la survie des patients, mais jusqu'à la moitié des patients atteints de MIBC ne peuvent pas recevoir de cisplatine et disposent alors de peu d'options thérapeutiques, ce qui les oblige à être le plus souvent opérés sans traitement préalable.

'Au-delà de la chirurgie, il n'existait jusqu'à présent aucun progrès thérapeutique chez les patients atteints d'un cancer de la vessie invasif ne pouvant pas recevoir de chimiothérapie à base de cisplatine', peut-on lire dans le communiqué diffusé par Merck.

'Ces patients présentent un risque élevé de rechute et un mauvais pronostic, même après l'ablation de la vessie', est-il précisé.

'Les résultats de cette étude marquent la première fois qu'un traitement systémique, administré avant et après la chirurgie, améliore significativement la survie par rapport à la chirurgie seule chez ces patients. Cela montre le potentiel de cette combinaison pour répondre à un besoin médical important qui n'était pas couvert jusqu'ici', indique le communiqué.

L'utilisation de Keytruda et de Padcev a déjà été approuvée dans plusieurs pays pour le traitement des adultes atteints d'un cancer urothélial localement avancé ou métastatique.

Valeurs associées

MERCK
80,060 USD NYSE -0,84%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ETIENNE LAURENT )
    Qu'est-ce que la Garde nationale déployée par Trump à Washington?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.08.2025 13:23 

    Donald Trump va mobiliser la Garde nationale à Washington, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents", tandis que la maire de la capitale américaine dément une hausse de la criminalité. Le président américain a dit déployer, ... Lire la suite

  • La Bourse de New York
    Prudence en vue à Wall Street avant l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:50 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue sur une note prudente mardi avant la publication de données sur l'inflation américaine et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, les investisseurs prenant acte de la trêve commerciale prolongée entre ... Lire la suite

  • Le responsable du Hamas Khalil Al-Hayya
    Poursuite des bombardements sur Gaza, le chef du Hamas attendu au Caire
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:47 

    par Nidal al-Mughrabi Le chef du bureau politique du Hamas Khalil Al-Hayya devrait se rendre mardi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens, a-t-on appris d'une source proche du groupe palestinien, alors que les bombardements israéliens se poursuivent ... Lire la suite

  • Le chef de la junte birmane, le général Min Aung Hlaing, préside un défilé militaire à Naypyitaw
    Birmanie: Un rapport de l'Onu accuse l'armée d'actes de torture systématiques
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:45 

    Des enquêteurs de l'Onu ont déclaré mardi avoir trouvé des preuves d'actes de torture systématiques commis par les forces de sécurité birmanes et avoir identifié certains des principaux responsables. Le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM), a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank