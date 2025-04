Merck dévoile ses trimestriels et révise certains objectifs annuels

(AOF) - L’entreprise pharmaceutique Merck a dégagé un bénéfice net ajusté de 2,22 dollars par action au premier trimestre, contre 2,07 dollars un an plus tôt. Le consensus visait environ 2,14 dollars. Le chiffre d'affaires, attendu à 15,33 milliards de dollars, a finalement atteint 15,53 milliards de dollars, en léger repli de 2 %. La marge brute s'est établie à 78 %, contre 77,6 % un an plus tôt grâce à l'impact favorable du mix produits et la baisse des coûts de restructuration.

Les frais de Recherche & Développement se sont quant à eux élevés à 3,6 milliards de dollars, en net repli de 9 %, en raison d'une charge de 656 millions de dollars liée à l'acquisition de Harpoon au premier trimestre 2024.

Merck estime que les droits de douanes appliqués ce jour par le gouvernement américain sur les importations ainsi que les droits de douanes imposés par des gouvernements étrangers aux États-Unis entraîneront des coûts supplémentaires d'environ 200 millions de dollars.

Le bénéfice par action ajusté est désormais attendu entre 8,82 et 8,97 dollars cette année, contre une fourchette comprise entre 8,88 et 9,03 dollars auparavant. Cette prévision prend en compte une charge exceptionnelle de 200 millions de dollars correspondant à un paiement initial à effectuer auprès de Hengrui Pharma à la suite de la clôture d'un accord de licence.

