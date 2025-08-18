Merck: désignation de 'percée thérapeutique' de la FDA pour un traitement du cancer du poumon
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 14:33
Découvert par Daiichi Sankyo, l'ifinatamab deruxtecan (I-DXd) est destiné aux patients adultes dont la maladie progresse après une chimiothérapie à base de platine, une catégorie d'individus disposant de très peu d'options thérapeutiques après l'échec des traitements standards.
La désignation de 'percée thérapeutique' vise à accélérer le développement et l'examen réglementaire de médicaments susceptibles de répondre à un besoin médical majeur.
Il s'agit de la première fois que l'ifinatamab deruxtecan reçoit ce statut de la part de la FDA.
