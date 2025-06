Merck: de nouveaux résultats positifs de phase 3 dans l'HTAP information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 14:09









(CercleFinance.com) - Merck a fait état lundi de résultats positifs de phase 3 chez des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) du groupe 1 et de classe fonctionnelle (CF) II ou III selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou présentant un risque élevé de progression.



L'essai a atteint son critère principal, qui consistait en un critère composite incluant le décès toutes causes, une hospitalisation non planifiée liée à l'HTAP de plus de 24 heures, une septostomie atriale, une transplantation pulmonaire ou une détérioration de l'état pulmonaire.



Administré en complément d'un traitement de fond, Winrevair a montré une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente du risque d'événements d'aggravation par rapport au placebo, là condition qu'il soit initié dans les 12 mois suivant le diagnostic.



Merck souligne que l'essai de phase 3, qui avait été arrêté prématurément en janvier en raison de ces bons résultats, constitue le troisième à démontrer l'efficacité du Winrevir dans l'HTAP chez l'adulte.





