Merck Animal Health obtient une approbation conditionnelle de la FDA
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 10:09

Merck Animal Health annonce que la Food and Drug Administration (FDA) lui a accordé une approbation conditionnelle pour Exzolt Cattle-CA1, une solution topique au fluralaner appartenant à la nouvelle classe des isoxazolines. Le produit est le premier de son type à être approuvé pour la prévention et le traitement des infestations par les larves de mouche (dites "afectanthrope Cochliomyia hominivorax"), ainsi que pour le traitement et le contrôle de la tique du bétail (Rhipicephalus microplus).

L'entreprise souligne que cette menace parasitaire fait peser un risque économique majeur sur l'élevage bovin américain.
L'autorisation s'appuie sur la démonstration de sécurité et une attente raisonnable d'efficacité issue d'études internationales. Holger Lehmann, vice-président R&D pharmaceutique, rappelle que l'existence d'une voie réglementaire accélérée pour des traitements ciblant des maladies graves a permis une mise à disposition rapide.

EXZOLT CATTLE-CA1 pourra être utilisé chez les bovins de boucherie dès 2 mois et chez les génisses laitières de renouvellement de moins de 20 mois, avec un délai d'attente viande de 98 jours.

Les premières disponibilités sont prévues au 1er trimestre 2026.

Valeurs associées

MERCK
100,895 USD NYSE -1,38%
