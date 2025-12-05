Merck Animal Health obtient une approbation conditionnelle de la FDA
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 10:09
L'entreprise souligne que cette menace parasitaire fait peser un risque économique majeur sur l'élevage bovin américain.
L'autorisation s'appuie sur la démonstration de sécurité et une attente raisonnable d'efficacité issue d'études internationales. Holger Lehmann, vice-président R&D pharmaceutique, rappelle que l'existence d'une voie réglementaire accélérée pour des traitements ciblant des maladies graves a permis une mise à disposition rapide.
EXZOLT CATTLE-CA1 pourra être utilisé chez les bovins de boucherie dès 2 mois et chez les génisses laitières de renouvellement de moins de 20 mois, avec un délai d'attente viande de 98 jours.
Les premières disponibilités sont prévues au 1er trimestre 2026.
