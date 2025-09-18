 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 881,92
+1,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Merck a inauguré son usine de fabrication de filtres à Cork en Irlande
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 10:07

Merck a inauguré aujourd'hui son usine de fabrication de filtres d'une valeur de 150 millions d'euros dans le parc d'activités Blarney Business Park, à Cork, en Irlande.

Ce site est la première usine de Merck conçue pour fonctionner de manière totalement neutre sur le plan climatique, ce qui marque une étape importante dans l'ambition de l'entreprise d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2040.

Le nouveau site fonctionnera à 100 % à l'électricité renouvelable et sera équipé d'un système innovant de récupération de chaleur, qui devrait permettre d'éviter jusqu'à 61 tonnes d'équivalent CO2 par an.

Cette salle blanche de 3 000 mètres carrés répond à la demande mondiale en produits de filtration essentiels utilisés dans la fabrication de vaccins et de traitements vitaux, notamment les anticorps monoclonaux, ainsi que dans les nouvelles modalités telles que les thérapies cellulaires et géniques.

' En développant notre production à Cork, nous renforçons notre modèle de fabrication et d'approvisionnement régional, réduisant ainsi les risques transfrontaliers et offrant aux fabricants un accès fiable aux technologies de filtration essentielles dont ils ont besoin pour fournir des traitements qui changent la vie ', a déclaré Jean-Charles Wirth, membre du comité exécutif de Merck et DG de Life Science.

Valeurs associées

MERCK
109,150 EUR XETRA +1,39%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Roche annonce qu'il va racheter le californien 89bio pour environ 3,5 mds USD
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.09.2025 10:53 

    Le géant pharmaceutique suisse Roche a annoncé jeudi une offre pour racheter 89bio,Inc., une entreprise californienne spécialisée dans le traitement des maladies du foie et cardiométaboliques, pour un total d'environ 3,5 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros). ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris avance après la baisse des taux de la Fed
    information fournie par AFP 18.09.2025 10:33 

    La Bourse de Paris gagne du terrain jeudi après la baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), largement anticipée, dopant l'appétit pour le risque des investisseurs. Vers 10H00 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 prenait 67,08 points, ... Lire la suite

  • Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, le 18 décembre 2024 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Climat: divisée, l'UE essaye de ne pas arriver les mains vides au Brésil
    information fournie par AFP 18.09.2025 10:11 

    Divisés sur leur trajectoire climatique en 2040, les pays européens vont tenter jeudi de se mettre d'accord a minima sur un message commun à porter lors de la prochaine grande conférence de l'ONU sur le climat au Brésil en novembre. L'Union européenne "continuera ... Lire la suite

  • Des traders travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe en hausse après la reprise des réductions des taux par la Fed
    information fournie par Reuters 18.09.2025 10:05 

    (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont dans le vert jeudi en début de séance, au lendemain d'une reprise très attendue de la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 gagne 0,70% à 7.841,78 points vers 07h19 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank