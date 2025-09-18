Merck a inauguré son usine de fabrication de filtres à Cork en Irlande
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 10:07
Ce site est la première usine de Merck conçue pour fonctionner de manière totalement neutre sur le plan climatique, ce qui marque une étape importante dans l'ambition de l'entreprise d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2040.
Le nouveau site fonctionnera à 100 % à l'électricité renouvelable et sera équipé d'un système innovant de récupération de chaleur, qui devrait permettre d'éviter jusqu'à 61 tonnes d'équivalent CO2 par an.
Cette salle blanche de 3 000 mètres carrés répond à la demande mondiale en produits de filtration essentiels utilisés dans la fabrication de vaccins et de traitements vitaux, notamment les anticorps monoclonaux, ainsi que dans les nouvelles modalités telles que les thérapies cellulaires et géniques.
' En développant notre production à Cork, nous renforçons notre modèle de fabrication et d'approvisionnement régional, réduisant ainsi les risques transfrontaliers et offrant aux fabricants un accès fiable aux technologies de filtration essentielles dont ils ont besoin pour fournir des traitements qui changent la vie ', a déclaré Jean-Charles Wirth, membre du comité exécutif de Merck et DG de Life Science.
Valeurs associées
|109,150 EUR
|XETRA
|+1,39%
A lire aussi
-
Le géant pharmaceutique suisse Roche a annoncé jeudi une offre pour racheter 89bio,Inc., une entreprise californienne spécialisée dans le traitement des maladies du foie et cardiométaboliques, pour un total d'environ 3,5 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros). ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris gagne du terrain jeudi après la baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), largement anticipée, dopant l'appétit pour le risque des investisseurs. Vers 10H00 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 prenait 67,08 points, ... Lire la suite
-
Divisés sur leur trajectoire climatique en 2040, les pays européens vont tenter jeudi de se mettre d'accord a minima sur un message commun à porter lors de la prochaine grande conférence de l'ONU sur le climat au Brésil en novembre. L'Union européenne "continuera ... Lire la suite
-
(Reuters) -Les principales Bourses européennes sont dans le vert jeudi en début de séance, au lendemain d'une reprise très attendue de la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 gagne 0,70% à 7.841,78 points vers 07h19 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer