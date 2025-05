Mercialys: un placement obligataire réalisé information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Mercialys indique avoir procédé mardi au placement d'une nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 300 millions d'euros, d'une maturité de sept ans et portant un coupon de 4,0%, une émission sursouscrite cinq fois.



Cette émission participera aux besoins généraux de la foncière d'immobilier commercial et au refinancement de la souche obligataire d'un montant nominal de 300 millions d'euros arrivant à échéance en février 2026.



Reflétant la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit de la société, l'opération contribuera à allonger la maturité moyenne de la dette tirée de Mercialys, qui s'établissait à 3,8 ans fin 2024, et à renforcer sa liquidité.





Valeurs associées MERCIALYS 10,840 EUR Euronext Paris +1,12%