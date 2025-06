Mercialys: un centre acquis dans l'Ouest lyonnais information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 08:08









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce l'acquisition de Saint-Genis 2, le plus grand centre commercial de l'ouest de l'agglomération lyonnaise, sur une zone de chalandise de 700.000 habitants concentrant les ménages aux plus hauts revenus de la métropole.



Cette acquisition dans le Grand Lyon, second marché de consommation de France, s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe d'immobilier commercial 'visant à renforcer sa présence sur les territoires les plus dynamiques'.



Pour un montant de 146 millions d'euros droits inclus, elle offre une rentabilité immédiate nettement supérieure aux critères d'investissement de Mercialys et présente 'des perspectives significatives de création de valeur à moyen terme'.





Valeurs associées MERCIALYS 10,7800 EUR Euronext Paris 0,00%