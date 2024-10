Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercialys: toujours distingué dans le classement du GRESB information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Mercialys indique conserver pour la huitième année consécutive, son statut de 'Green Star 5 étoiles' dans le classement du GRESB, qui évalue les pratiques ESG de plus de 2000 sociétés de l'immobilier et du bâtiment au niveau mondial.



'Cet excellent résultat reflète le déploiement des actions de réduction de l'empreinte environnementale des actifs de la société dans le cadre de sa stratégie '4 Fair Impacts For 2030', explique la foncière d'immobilier commercial.



Mercialys a obtenu une note de 91 sur 100, en progression d'un point et nettement supérieure à la moyenne des répondants au GRESB (87/100 en 2024). Son statut 'Green Star 5 étoiles' correspond au quintile des entreprises les plus performantes.





Valeurs associées MERCIALYS 11,87 EUR Euronext Paris 0,00%