Mercialys: ouverture d'une 3e enseigne Lidl à Niort information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 18:27









(CercleFinance.com) - Mercialys rapporte que l'enseigne Lidl vient de signer sa troisième ouverture sur le patrimoine de Mercialys à Niort en lieu et place d'une partie des surfaces précédemment occupées par Géant Casino.



Cette transition s'est déroulée sans rupture de flux locatif ce qui, selon Mercialys, démontre son savoir-faire dans la restructuration immobilière de surfaces alimentaires en France. L'installation de Lidl est prévue sur la seconde partie de l'année 2026.



Les surfaces rendues disponibles par le départ du Géant Casino permettront également d'accueillir sur le site 'une grande enseigne internationale du secteur du textile' dont le bail est en cours de finalisation.



Parallèlement des négociations sont avancées pour l'implantation de deux autres enseignes de renom non présentes dans la région.



La combinaison d'offre de ces enseignes et leur rayonnement va permettre de consolider la puissance du centre commercial sur sa zone de chalandise pour en faire la destination commerciale n°1 du département des Deux-Sèvres.







Valeurs associées MERCIALYS 10,7400 EUR Euronext Paris -1,47%