Mercialys: le titre porté par un publication 'robuste'

(CercleFinance.com) - Mercialys s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de Paris après avoir fait part hier soir d'une performance 'robuste' au titre des neuf premiers mois de l'année, dans un contexte économique jugé toujours 'exigeant'.



A fin septembre, les loyers facturés par le groupe d'immobilier commercial totalisaient 132,2 millions d'euros, faisant ressortir un taux de croissance organique de 4%.



Dans son communiqué, la foncière explique que les loyers facturés continuent de bénéficier d'une indexation positive, qui s'est établie à 3,8% sur neuf mois.



Vincent Ravat, son directeur général, met néanmoins en avant un 'environnement marqué par une inflation élevée et des difficultés rencontrées par certaines enseignes, notamment dans le secteur du textile'.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities, à l'achat sur la valeur, évoquent quant à eux 'une performance opérationnelle relativement satisfaisante'.



'Les données opérationnelles à neuf mois (...) confirment le maintien de l'attractivité des actifs même si elles pourraient probablement être meilleures avec d'autres enseignes d'hypermarchés', souligne la société de Bourse.



Mercialys indique toutefois faire en sorte de réduire le poids des enseignes du groupe Casino, qui affichent une nette perte de vitesse avec une fréquentation des hypermarchés en baisse de 9,4% par rapport fin septembre 2022.



Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2023, à savoir une croissance du résultat récurrent par action d'au moins 2% accompagnée d'un dividende par action compris entre 85% et 95% du résultat récurrent.



Suite à cette publication, l'action Mercialys progressait de 1,5% mercredi matin, signant la deuxième plus forte progression de l'indice SBF 120.





