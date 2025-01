Mercialys: le titre grimpe, un analyste en soutien information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - L'action Mercialys occupe mardi la place de plus forte hausse de l'indice SBF 120 dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes de Jefferies.



Aux alentours de 14h30, la valeur s'octroie une progression de plus de 3%, à comparer avec un gain de 0,6% pour le SBF.



Dans une étude consacrée aux sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) européennes, le broker américain indique avoir porté son conseil sur le titre de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 12,5 à 13 euros.



Dans note, le courtier met en avant la résistance du modèle économique de l'exploitant de centres commerciaux, jugeant que la reprise des hypermarchés Casino par d'autres distributeurs pourrait structurellement doper ses performances.



'Eu égard à son bilan solide, le groupe est bien positionné pour passer en mode d'investissement, même s'il pourrait aussi représenter une cible potentielle dans l'optique d'une consolidation du secteur', conclut-il.





Valeurs associées MERCIALYS 10,40 EUR Euronext Paris +2,97%