Mercialys: hausse de 4,5% des loyers au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Mercialys affiche des loyers facturés de 45,5 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en progression de 4,5% (+4,6% en organique), ayant bénéficié d'une indexation positive de +4,6% compte tenu des indices ILC publiés en 2023.



'L'environnement économique se stabilise, au travers d'une détente de l'inflation et d'une consommation des ménages qui reprend de la vigueur', souligne Vincent Ravat, le directeur général de la foncière d'immobilier commercial.



Dès lors, Mercialys confirme ses objectifs 2024, soit une progression d'au moins 2% du résultat net récurrent (RNR) par action et un taux de distribution du dividende compris entre 75 et 95% du RNR 2024.





