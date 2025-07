Mercialys: distingué pour sa transparence financière information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Mercialys indique s'être vu décerner le 'Transparency Award 2025' dans la catégorie 'CAC Mid 60', un prix qui distingue les entreprises en matière de transparence de l'information financière et extra-financière.



Ce prix, remis chaque année par le cabinet Labrador au terme d'un processus d'audit par un tiers indépendant, récompense la qualité de l'information publiée par Mercialys au travers de l'ensemble de sa documentation ainsi que de son site internet.



Parallèlement, la foncière spécialisée dans l'immobilier commercial était également nommée dans trois autres catégories : Grand prix toutes catégories, document d'enregistrement universel et brochure de convocation.





