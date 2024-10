Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercialys: croissance organique de 4% des loyers à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 07:20









(CercleFinance.com) - A fin septembre, Mercialys affiche des loyers facturés de 134,7 millions d'euros, en croissance organique de 4%, la croissance à périmètre courant s'établissant quant à elle à 1,9% compte tenu principalement de la cession de quatre hypermarchés en juillet.



La croissance organique résulte d'une indexation positive (+4,2 points sur neuf mois), d'une contribution positive du Commerce Ephémère (+0,1 point) et d'une progression des loyers variables (+0,4 point) ayant compensé l'impact des actions menées sur le parc (-0,8 point).



Ces performances à fin septembre permettent à Mercialys de confirmer ses objectifs pour l'année 2024, à savoir une croissance du résultat net récurrent (RNR) par action d'au moins 2% et un dividende compris entre 75 et 95% du RNR 2024.





Valeurs associées MERCIALYS 11,36 EUR Euronext Paris -1,30%